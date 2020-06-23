В 40 субъектах России уже заработали гостиницы

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В 40 регионах России открыты гостиницы и санаторно-курортные комплексы, рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова в эфире ИА "НСН".

По ее словам, таким образом туристическая сфера начала постепенно выходить из ограничительных мер. Она добавила, что наиболее популярные отечественные курорты будут готовы к приему отдыхающих из других регионов в начале июля.

"Понятно, что все это пока работает с определенными ограничениями. Но надеемся, что на этой неделе выйдем на новый этап выхода из карантинных мер. Хорошие позитивные сигналы у нас для этого есть", – подчеркнула Догузова.

Глава Ростуризма напомнила, что 22 июня свои курорты открыл Краснодарский край, на этой неделе полетят первые самолеты в Калининград, а 28 июня открывается летняя навигация для круизных лайнеров.

Также Догузова подчеркнула, что открыть гостиницы готовится и Приморье, поэтому туристы могут для себя рассматривать и это направление. Крым, по ее словам, откроется в общем потоке 1 июля.

Сергей Собянин объявил о возобновлении работы турагентств в столице. Мэр города анонсировал новый этап отмены ограничений, связанных с коронавирусом, с 23 июня.

Ранее в Ростуризме сообщили, что наиболее популярные туристические направления в России откроются к началу июля. В ведомстве отметили, что ситуация зависит от планомерного снятия ограничений по коронавирусу.

