Авиакомпания "Россия" возобновит рейсы из Москвы в Симферополь, Сочи, Калининград и Анапу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Авиакомпания "Россия" возобновляет полеты по популярным туристическим направлениям, среди которых Анапа, Сочи, Калининград и Симферополь. Об этом говорится на официальном сайте авиаперевозчика.

"Береговая линия Черного моря охватывает сотни километров, на которых расположены знаменитые курорты. Мягкий субтропический климат и теплое море из года в год неизменно притягивают туристов со всей страны", – заявили представители компании.

Уточняется, что рейсы будут осуществляться из Москвы на воздушных судах Boeing 737-800 и на лайнерах Boeing 747. "Россия" ввела в действие обновленные меры эпидемиологической защиты пассажиров, которые регламентируют порядок осуществления перевозок в условиях планомерного снятия ограничений авиасообщения.

Известно, что режим карантина перестал действовать в Краснодарском крае с 21 июня. Однако ношение масок в местах массового скопления людей останется обязательным.

В конце марта РФ полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Такой шаг был связан с распространением коронавирусной инфекции. При этом позднее были открыты границы для выезда россиян за рубеж на работу и учебу.