Режим карантина перестанет действовать в Краснодарском крае с 21 июня

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Правительство Краснодарского края прекращает действие режима карантина, который ввели в регионе из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ограничения снимаются с 21 июня, приводит ТАСС заявление главы региона Вениамина Кондратьева.

Карантин действовал там с 31 марта. Однако ношение масок в местах массового скопления людей останется обязательным. "Сегодняшний результат позволяет отменить режим карантина с 21 июня. Мы возвращаемся к режиму повышенной готовности", – сообщил Кондратьев во время заседания оперативного штаба.

Ранее говорилось, что у каждого въезжающего в Краснодарский край будут измерять температуру, делать тест на COVID-19. Кроме того, гостей попросят точно указать на какой курорт они едут.

Планируется, что туроператоры бесплатно отправят медиков на отдых в Краснодарский край. Отдых организуют для врачей в рамках акции "Туризм России – медикам России".

В России выявлен 561 091 случай COVID-19, вылечились 294 306 человек, скончались 7 660.