Власти Краснодарского края рассказали о действующих на пляжах ограничениях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева заявила в беседе с Москвой 24, что "бананы", водные "таблетки" и катамараны будут запрещены на пляжах региона до особого распоряжения. Она также рассказала о других временных ограничениях на Черноморском побережье.
"Ограничения на такие виды деятельности ("бананы", водные "таблетки", катамараны, надувные горки и прочее. – Прим. ред.) на сегодняшний день сохраняются. Они будут действовать после 21 июня до особых распоряжений. Также не будут работать аттракционы в парках развлечений, под запретом пока экскурсионная деятельность маломерных судов. Места массового отдыха, такие как дельфинарии, аквапарки, зоопарки, тоже будут закрыты", – рассказала Балаева Москве 24.
Также, по словам министра, в этом году будут еще более тщательно следить за розничной торговлей едой на пляжах. Традиционных пахлавы, чурчхелы и раков в этом году там точно не встретить. "Это в принципе незаконно. В этом году будут приняты еще более серьезные меры, чтобы на пляжах не было несанкционированной торговли изделиями, изготовленными в домашних условиях", – отметила министр.
Режим карантина перестанет действовать в Краснодарском крае с 21 июня. Об этом ранее рассказал глава региона Вениамин Кондратьев. Карантин действовал там с 31 марта. Однако ношение масок в местах массового скопления людей останется обязательным. "Сегодняшний результат позволяет отменить режим карантина с 21 июня. Мы возвращаемся к режиму повышенной готовности", – отметил губернатор.
За последние сутки в России подтверждено 7 972 случая новой коронавирусной инфекции COVID-19. Они зарегистрированы в 83 регионах. У 2 620 заразившихся клинических проявлений болезни не было.
Российские пляжи можно будет посещать без масок
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