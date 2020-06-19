Власти Краснодарского края рассказали о действующих на пляжах ограничениях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева заявила в беседе с Москвой 24, что "бананы", водные "таблетки" и катамараны будут запрещены на пляжах региона до особого распоряжения. Она также рассказала о других временных ограничениях на Черноморском побережье.

"Ограничения на такие виды деятельности ("бананы", водные "таблетки", катамараны, надувные горки и прочее. – Прим. ред.) на сегодняшний день сохраняются. Они будут действовать после 21 июня до особых распоряжений. Также не будут работать аттракционы в парках развлечений, под запретом пока экскурсионная деятельность маломерных судов. Места массового отдыха, такие как дельфинарии, аквапарки, зоопарки, тоже будут закрыты", – рассказала Балаева Москве 24.

Также, по словам министра, в этом году будут еще более тщательно следить за розничной торговлей едой на пляжах. Традиционных пахлавы, чурчхелы и раков в этом году там точно не встретить. "Это в принципе незаконно. В этом году будут приняты еще более серьезные меры, чтобы на пляжах не было несанкционированной торговли изделиями, изготовленными в домашних условиях", – отметила министр.

Режим карантина перестанет действовать в Краснодарском крае с 21 июня. Об этом ранее рассказал глава региона Вениамин Кондратьев. Карантин действовал там с 31 марта. Однако ношение масок в местах массового скопления людей останется обязательным. "Сегодняшний результат позволяет отменить режим карантина с 21 июня. Мы возвращаемся к режиму повышенной готовности", – отметил губернатор.

За последние сутки в России подтверждено 7 972 случая новой коронавирусной инфекции COVID-19. Они зарегистрированы в 83 регионах. У 2 620 заразившихся клинических проявлений болезни не было.