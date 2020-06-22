В Москве возобновляется деятельность турагентств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возобновлении работы турагентств в столице. Об этом он написал в блоге на персональном сайте.

Градоначальник анонсировал новый этап отмены ограничений, связанных с коронавирусом, с 23 июня.

"Учитывая постепенное "открытие" регионов и близкое начало курортного сезона, мы приняли решение отменить ограничения на работу туристических агентств", – заявил Собянин.

Мэр также отметил, что организация экскурсий по Москве пока остается под запретом.

Помимо этого, в городе восстановят привычный формат работы ресторанов и кафе, снимут ограничения по работе библиотек и детских садов.

Ранее в Ростуризме сообщили, что наиболее популярные туристические направления в России откроются к началу июля. В ведомстве отметили, что ситуация зависит от планомерного снятия ограничений по коронавирусу.

