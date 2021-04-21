Названы самые популярные города России для летнего отдыха с детьми

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Самыми популярными регионами для путешествий семей с детьми этим летом стали Крым и Краснодарский край. В частности, особенным спросом пользуются Евпатория и Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

Также граждане планируют отдыхать в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Воронеже, Петрозаводске, Волгограде, Калининграде, Москве и Переславле-Залесском.

Семьи с детьми чаще всего бронируют отдых на срок до 11 ночей. В среднем за проживание придется заплатить от 1,7 до 4,8 тысячи рублей в сутки.

При этом дешевле всего провести каникулы в Волгограде, а дороже – в Петрозаводске. Проживание в Евпатории и Сочи в среднем обойдется в 2 900–3 100 рублей в сутки, в Санкт-Петербурге – 3 200, в Переславле-Залесском – около 3 500. В Ростове-на-Дону, Москве и Калининграде стоимость жилья обойдется в менее чем три тысячи рублей. В Воронеже и Волгограде сутки проживания стоят менее двух тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Москва и Тульская область обсудили вопрос увеличения турпотока между двумя регионами.

