Москва и Тульская область разрабатывают дорожную карту для увеличения взаимного турпотока

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва и Тульская область обсудили вопрос увеличения турпотока между двумя регионами, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.

Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, в Москве состоялась стратегическая сессия с участием представителей комитетов по туризму двух регионов.

"Тульская область – наш сосед и важный партнер. Мы уже активно сотрудничаем в сфере туризма, например, в рамках Russpass. И сейчас расширяем наше взаимодействие", – отметила Сергунина.

По словам председателя комитета Тульской области по развитию туризма Ларисы Соломатиной, большую часть путешественников составляют туристы из Москвы и Подмосковья и планируется по-прежнему активно привлекать гостей из столичного региона.

В пресс-службе уточнили, что в ходе встречи решили включить в маршрут по Москве спорткомплекс "Лужники", развлекательный парк "Остров мечты" и другие объекты. А в маршрут по Туле войдут интерактивный Музей станка, арт-пространства и индустриальные творческие кластеры.

Ранее на платформе Russpass опубликовали новые идеи и маршруты путешествий по регионам Северного Кавказа – Адыгее, Кабардино-Балкарии, Дагестану, Северной Осетии и Чечне.

Пользователи сервиса могут выбрать наиболее подходящий тур из 50 готовых предложений. Кроме того, есть возможность составить собственный маршрут с учетом представленных на платформе достопримечательностей.

Цифровой туристический сервис Russpass был создан по инициативе правительства Москвы и работает с лета 2020 года. Услуги платформы получили уже более 700 тысяч пользователей. В марте на туристическом сайте открылся проект "Звездные прогулки", где знаменитости рассказывают о любимых местах столицы.

