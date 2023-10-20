В МИД Киргизии не видят нарушения прав россиян в новых правилах пребывания в стране

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Новые правила пребывания россиян на территории Киргизии не ухудшают их правовой статус. Об этом заявили в МИД республики.

"Введенные новые правила пребывания не ухудшают правовое положение граждан России на территории Кыргызстана и введены кыргызской стороной в целях упорядочения порядка пребывания иностранных граждан на территории Кыргызстана", – цитирует заявление ведомства ТАСС.

Новые правила пребывания для иностранцев, в том числе для россиян, начнут применяться с 21 октября. В МИД Киргизии отметили, что в России подобные правила в отношении иностранцев применяются с 1 января 2014 года.

С 21 октября россияне и граждане других стран в соответствии с новыми правилами после пребывания в Киргизии 90 дней должны будут покинуть ее как минимум на тот же срок, если не желают проходить процедуру регистрации. До этого иностранцы могли выехать из страны на один день, а затем вернуться, таким образом обнулив срок пребывания.

Подобное решение власти страны объяснили намерением улучшить общую ситуацию с безопасностью в Киргизии. Помимо этого, практика позволит им лучше управлять миграционными потоками.

