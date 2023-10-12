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12 октября, 14:09

Политика

Песков назвал большим достижением соглашение о совместной системе ПВО РФ и Киргизии

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны России и Киргизии является большим достижением. Таким мнением поделился пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Речь идет о совместной системе. Это большое достижение для России и Кыргызстана. Конечно, такие совместные элементы очень важны", – подчеркнул он.

В мае Владимир Путин утвердил закон о ратификации соглашения между РФ и Киргизией о создании объединенной региональной системы ПВО. Согласно договору, это станет составной частью объединенной системы ПВО стран Содружества Независимых Государств.

Сутками ранее депутаты киргизского парламента ратифицировали это соглашение. Инициативу парламентарии одобрили сразу в трех чтениях.

Недалеко от российской авиабазы в городе Кант Чуйской области на период действия соглашения киргизская сторона передаст земельный участок площадью пять гектаров.

"Мое имя Москва": Киргизия

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