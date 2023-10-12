12 октября, 14:09Политика
Песков назвал большим достижением соглашение о совместной системе ПВО РФ и Киргизии
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны России и Киргизии является большим достижением. Таким мнением поделился пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Речь идет о совместной системе. Это большое достижение для России и Кыргызстана. Конечно, такие совместные элементы очень важны", – подчеркнул он.
В мае Владимир Путин утвердил закон о ратификации соглашения между РФ и Киргизией о создании объединенной региональной системы ПВО. Согласно договору, это станет составной частью объединенной системы ПВО стран Содружества Независимых Государств.
Сутками ранее депутаты киргизского парламента ратифицировали это соглашение. Инициативу парламентарии одобрили сразу в трех чтениях.
Недалеко от российской авиабазы в городе Кант Чуйской области на период действия соглашения киргизская сторона передаст земельный участок площадью пять гектаров.
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