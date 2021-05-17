Путин поручил подписать соглашение с Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО

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Владимир Путин дал поручение подписать соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО с Таджикистаном. Соответствующее распоряжение размещено на сайте правовой информации.

"Поручить Минобороны России провести переговоры с Таджикистанской стороной с участием МИД России и подписать от имени РФ указанное соглашение по достижении договоренности, разрешив вносить в его проект изменения, которые не имеют принципиального характера", – говорится в документе.

Согласно документу, главком ВКС РФ будет осуществлять координацию совместных действий войск Объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана. Командующий войсками ЦВО будет осуществлять общее руководство силами, выделенными в состав региональной системы ПВО.

Управление совместными действиями войск в границах отдельного района коллективной безопасности будет осуществлять командующий Военно-воздушными силами и противовоздушной обороной Вооруженных сил Таджикистана.

Ранее глава госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев и его таджикский коллега Саймумин Ятимов подписали соглашение о полном прекращении боевых действий на границе двух стран.

До этого, 28 апреля, погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщали о конфликте на баткенском участке границы. Представители таджикской стороны попытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи.

Конфликт обострился в ночь на 29 апреля. В результате вооруженных столкновений, по последним данным Минздрава, погибли 33 жителя Киргизии.