Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе

16:44
Фото: РИА Новости/Sputnik/Эламан Карымшаков
Глава госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев и его таджикский коллега Саймумин Ятимов подписали соглашение о полном прекращении боевых действий на границе двух стран. Об этом сообщает киргизское агентство АКИpress.
"Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня и отводе войск", – заявил Ташиев по итогу переговоров, состоявшихся в Баткенской области на территории Киргизии.
Он также выразил надежду, что стороны будут выполнять достигнутые договоренности.
"Сегодня, когда мы обсудили вопросы, достигнуто принципиальное согласие по <...> обеспечению мира, стабильности на киргизской и таджикской земле. Убежден, что мы это можем сделать", – сказал Ятимов.
В соответствии с положением заключенного соглашения, киргизские и таджикские военные приступили к совместному осмотр размещенных на границе сил и техники двух государств для их дальнейшего отвода в места базирования. В настоящее время ситуация на границе оценивается как относительно стабильная, заявили в пресс-службе госкомитета национальной безопасности Киргизии.
28 апреля погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили о конфликте на баткенском участке границы. Представители таджикской стороны попытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи.
Конфликт обострился в ночь на 29 апреля. В результате вооруженных столкновений, по последним данным Минздрава, погибли 33 жителя Киргизии.
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