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В мире

10:19

Киргизия сообщила об обстреле со стороны Таджикистана

происшествия за рубежом

Фото: mvd.gov.kg

Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии объявила об обстреле со стороны Таджикистана. Об этом сообщает ТАСС.

"В местности Арка Лейлекского района Баткенской области (Киргизия) таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Киргизстана", – передает ведомство.

По данным пограничной службы, жители села ранее были эвакуированы.

Пограничные подразделения Киргизии заняли оборонительные позиции. Представители Таджикистана информацию об инциденте пока не прокомментировали.

28 апреля погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили о конфликте на баткенском участке границы. Представители таджикской стороны попытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи.

Конфликт обострился в ночь на 29 апреля. В результате вооруженных столкновений, по последним данным Минздрава, погибли 33 жителя Киргизии.

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