Жириновский призвал не открывать Египет для туристов

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский призвал не открывать для туристов Египет и другие зарубежные южные курорты в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
"Турцию мы закрыли из-за эпидемии. Но сперва ж поехали туда тысяч 20–30 (человек. – Прим. ред.) и заразу снова привезли в Москву и другие города. <...> Отпускаем, они заражаются, и начинаем снова лечить. Надо навсегда закрыть все южные курорты <...> и Египет не открывать. Туда будут слетаться со всей планеты люди, и зараза всегда там будет находиться", – заявил политик.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что авиасообщение между Россией и курортами Египта может возобновиться в скором времени. Его слова подтвердил заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, отметив, что полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх скоро будут возобновлены.
Однако позднее в Оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией заявили, что решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта пока не принято. Специалисты подчеркнули, что в случае принятия такого решения о нем сообщат дополнительно.
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