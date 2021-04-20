Жириновский призвал не открывать Египет для туристов

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Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский призвал не открывать для туристов Египет и другие зарубежные южные курорты в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

"Турцию мы закрыли из-за эпидемии. Но сперва ж поехали туда тысяч 20–30 (человек. – Прим. ред.) и заразу снова привезли в Москву и другие города. <...> Отпускаем, они заражаются, и начинаем снова лечить. Надо навсегда закрыть все южные курорты <...> и Египет не открывать. Туда будут слетаться со всей планеты люди, и зараза всегда там будет находиться", – заявил политик.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что авиасообщение между Россией и курортами Египта может возобновиться в скором времени. Его слова подтвердил заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, отметив, что полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх скоро будут возобновлены.

Однако позднее в Оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией заявили, что решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта пока не принято. Специалисты подчеркнули, что в случае принятия такого решения о нем сообщат дополнительно.

