Решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта не принято – Оперштаб

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Решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта пока не принято. Как заявили в Оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, в случае принятия такого решения о нем сообщат дополнительно.

Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что чартерные рейсы на курорты Египта могут быть возобновлены в ближайшее время. Речь идет о полетах в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также рассказал, что авиасообщение между Россией и курортами Египта может возобновиться в скором времени. Министр подтвердил заинтересованность России в данном вопросе. По его словам, в стране видят хорошие перспективы сотрудничества двух стран в сфере туризма.

Перед этим министерство авиации Египта объявило о соглашении с РФ, которое подразумевает возобновление чартерного сообщения между странами.

