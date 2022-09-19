В АТОР рекомендовали россиянам брать наличные при поездках в Турцию

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Россиянам, отправляющимся в Турцию, следует брать с собой иностранную валюту в наличной форме. С соответствующей рекомендацией выступили в АТОР.
"Рекомендуется запасаться перед вылетом в Турцию или наличной валютой (доллары, евро) на необходимые расходы вне отеля, или менять рубли", – говорится в сообщении на сайте ассоциации.
В АТОР отметили, что рубли лучше менять в аэропорту, например, Антальи, поскольку в городе обменный курс будет невыгодным. Там также посоветовали отдавать предпочтение отелям по системе "все включено" или тем из них, в которых предусмотрен хотя бы завтрак.
Ранее в понедельник стало известно, что турецкие банки Isbank и DenizBank прекратили обслуживание карт российской платежной системы "Мир". В кредитных организациях пояснили, что это связано с антироссийскими санкциями Вашингтона и Лондона.
До этого газета Financial Times сообщала, что в США готовятся принять меры против банков Турции, которые подключились к российской платежной системе "Мир".
Очевидцы зафиксировали очереди у турецких банкоматов, принимающих карты "Мир"
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