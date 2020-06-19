Россиянам посоветовали путешествовать на личных авто

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Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев заявил, что россияне могли бы путешествовать на личных машинах с гидом, как это делают в Китае. Об этом сообщает ИА "НСН".

Согласно данным опроса "Авито Авто", более 40 процентов россиян в нынешнем году предпочтет путешествовать на личном автотранспорте.

"Лично у нас такой статистики нет. Но, да, действительно, количество тех, кто теперь будет путешествовать на личном автомобиле, скорее всего, увеличится", – заявил специалист.

Игнатьев отметил, что схема достаточно популярна в Китае и информация о ней широко доступна. Однако эксперт не смог уточнить, сколько граждан РФ могут воспользоваться подобным туристическим форматом.

По данным экспертов сервиса OneTwoTrip, наиболее бюджетными целями для туризма по России в июле будут Москва, Астрахань, Волгоград, Санкт-Петербург и некоторые другие города. Билет на самолет обойдется туристам в 850– 400 рублей.

