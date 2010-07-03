Евросоюз упростил получение виз для надежных туристов

Выдачу шенгенских виз упростят путешественникам с хорошей визовой историей. Инициативу Еврокомиссии одобрил парламент Евросоюза.
Изменения призваны повысить туристическую активность и поддержать бизнес в странах ЕС. Нововведения начнут действовать через шесть месяцев после официальной публикации.
Туристы смогут подавать запрос на визу максимум за шесть месяцев до поездки, сейчас сделать это можно не ранее чем за три месяца. В большинстве случаев это можно сделать в стране проживания.
Поменяется подход к выдаче многократных туристических виз. Путешественники с положительной визовой историей смогут рассчитывать на визы сроком от одного года до пяти лет. Визовый сбор при этом увеличится с 60 до 80 евро. Туристов до 18 лет освободят от сборов. Граждане стран, с которыми подписано соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом, в том числе и россияне, будут платить за визу 40 евро, как и раньше.
Сегодня стало известно, что с 25 мая россияне смогут посещать Коста-Рику без виз. Находиться безвизово там можно будет в течение 90 дней, не считая даты выезда. Такие же правила действуют для граждан Коста-Рики относительно пребывания в России.
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