РСТ призвал владельцев крымских отелей бесплатно продлевать проживание туристов

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В связи с остановкой движения автомобилей на Крымском мосту многие туристы не могут выехать из отелей. Российский союз туриндустрии (РСТ) призвал руководство и работников отелей идти навстречу посетителям и продлевать проживание на несколько дней. Об этом сообщается на официальном сайте союза.

"Призываем всех участников гостиничной отрасли Крыма к ответственному поведению в сложной ситуации, чтобы люди понимали, что они не останутся одни со своими проблемами. Особенно это касается случаев, когда у людей нет денег на продление проживания, а выехать они не могут из-за транспортных проблем", – передает слова президента РСТ Ильи Уманова пресс-служба.

По его словам, не только отели, но и туристические операторы готовы идти навстречу россиянам. Он подчеркнул, что РСТ тоже намерен подключиться и оказывать помощь тем, кого пытаются выселить.

Глава отделения РСТ в Крыму, соучредитель севастопольской группы компаний "Кандагар" Борис Зелинский заявил, что ситуация сложная, но с точки зрения транспорта полуостров остается доступным.

"Можно доехать поездом, а также по вновь присоединенным территориям, здесь уже хорошие дороги. Весь грузовой транспорт давно едет по этому маршруту. В Крым можно въезжать и выезжать", – объяснил он.

Он рассказал, что с начала июля спрос на отдых в Крыму заметно растет. Он отметил, что на территории Краснодарского края уже почти нет свободных мест, а если они и остались, то стоят достаточно дорого.

"Загрузка крымских отелей сейчас составляет 50–80%", – сказал Зелинский.

Глава крымского туроператора "Ласпи" Елена Баженова отметила, что многие крымские отели правда идут навстречу своим посетителям и продлевают бесплатно или по сниженным ценам период проживания постояльцев.

При этом существует аннуляция туров, которая запланирована на конец этого месяца и на август.

"Убеждаем туристов, чтобы они не принимали решений на эмоциях. Мы рассчитываем, что ситуация нормализуется в ближайшие дни. На самом деле у нас на полуострове действительно безопасная обстановка, особенно на Южном берегу. Туристы убеждаются в этом на собственном опыте, однако есть узкое место – дорога", – сказала Баженова.

Что касается автобусных туров в Крым, то информация по транспортной доступности будет уточняться, сказала директор по продажам компании "Мультитур" Евгения Кизей.

"Как ожидается, может быть запущена одна полоса Крымского моста, реверсивное движение, или будет предложен объездной маршрут через Таганрог. Ближайший рейс у нас в четверг, так что время есть", – отметила она.

При этом Кизей подчеркивает, что не наблюдает паники среди туристов. По ее словам, все будут выезжать по мере открытия путей выезда с полуострова. А тем, кто заезжает в Крым на автомобиле, предлагается перебронировать туры в отели, находящиеся в Краснодарском крае.

"Туристы также охотно выбирают Подмосковье и другие регионы. Или сдвигаем их брони по Крыму на более поздние даты", – объяснила она.

В РСТ добавили, что в ближайшие дни покидать территорию Крыма должны были порядка 20 тысяч человек и примерно такое же количество хотели попасть туда на отдых.

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту, которое произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Туристов и жителей Крыма призвали выбирать альтернативные маршруты через новые регионы РФ.

В результате произошедшего погибли супруги из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь выжила.

Из-за теракта на мосту было приостановлено движение, при этом днем 17 июля железнодорожная часть моста полностью возобновила работу. Для автомобилистов, направляющихся в сторону полуострова, было решено предельно облегчить процедуру проверки документов.

Позже отмечалось, что для тех, кто ожидает очереди на паром в Керчи, была развернута специальная площадка. Авто собираются на накопителе непосредственно перед самой паромной переправой. Как только он будет заполнен, машины начнут отправлять на новую площадку.



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