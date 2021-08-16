В ОАЭ для туристов сделали обязательным "зеленый пропуск"

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В столице ОАЭ ввели новые правила для местных жителей и туристов, сообщает РИА Новости. В силу они вступят 20 августа, сообщает "Турпром".

Начиная с пятницы абсолютно для всех станет обязательным "зеленый пропуск", полученный в приложении Alhosn. Без него нельзя будет попасть в торговые центры, рестораны, кафе, тренажерные залы, места для отдыха и спорта, курорты, музеи, тематические парки, университеты, институты, государственные и частные школы.

Для того чтобы можно было спокойно передвигаться по Абу-Даби, иностранные туристы перед поездкой должны зарегистрироваться в приложении Федерального агентства по удостоверению личности и гражданству, заполнить форму и загрузить международный сертификат о вакцинации. После этого им придет SMS со ссылкой на приложение Alhosn.

По прибытии в Абу-Даби путешественники получат единый идентификационный номер. С ним можно будет зарегистрироваться в приложении. После этого гостям столицы ОАЭ выдадут одноразовый пароль для получения "зеленого пропуска".

Согласно текущим правилам, туристы из России могут отдыхать в Абу-Даби при условии соблюдения десятидневного карантина и сдачи ПЦР-теста по прилете.

С 1 июля власти острова Пхукет официально открыли его для туристов и граждан Таиланда, вакцинированных от коронавируса.

Таким образом, Пхукет стал первой территорией в Таиланде, где иностранцам необязательно находиться на карантине. В то же время для туристов осталось одно ограничение: если они планируют уехать в другие провинции страны, то должны пробыть на острове не менее 14 дней. Кроме того, у путешественника должен быть на руках обратный авиабилет, если он приехал на отдых меньше чем на две недели.