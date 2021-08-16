Эксперт рассказала, стоит ли отменять туры на Кубань и в Крым из-за потопов

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Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала Москве 24, стоит ли отменять туры в Крым и Краснодарский край из-за потопов, вызванных мощными ливнями.

Циклон, который 13 августа пришел на территорию Кубани, стал причиной подтоплений жилых домов. Из-за сильных ливней в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Стихия стала причиной подтопления более 2 тысяч домов и около 3,5 тысячи дворов в Краснодарском крае.

Сильные дожди 12 и 13 августа обрушились и на Керчь. Из-за непогоды пришлось эвакуировать жителей некоторых районов. В ночь на понедельник, 16 августа, очередной ливень спровоцировал новые подтопления в городе, в том числе 11 улиц и 5 социально значимых объектов.

По мнению Осиповой, у россиян нет необходимости отменять туры на отечественный юг на конец августа и сентябрь. По ее словам, ситуация на Черноморском побережье быстро приходит в норму.





Наталия Осипова исполнительный директор Альянса туристических агентств Это юг, и вода там уходит быстро. Мы уже пережили несколько подобных ситуаций и в Краснодарском крае, и в Крыму. Меры по устранению этих потопов принимаются очень оперативно. Люди, которые хотят отдохнуть, сами примут решение, отменять тур или нет. Но мне кажется, что все будет устранено, до сентября так точно, и мы надеемся, что больше таких форс-мажорных ситуаций не будет.

Осипова отметила, что в текущем году курортам Крыма и Краснодарского края действительно не повезло с погодой. Однако это не вина туроператоров, а значит, повода для получения какой-либо компенсации за испорченный отпуск у отдыхающих нет, указала она.



Фото: ТАСС/Зоя Балашова

"Нет правового основания для возврата денег. Туроператор выполняет свои обязательства. Неудобство для отпуска создает стихийное бедствие. Турист может, конечно, аннулировать тур, но деньги назад он получит фактически по понесенным затратам – очень мало", – пояснила эксперт.

Кроме того, Осипова не видит оснований для предоставления туроператорами скидок клиентам из-за непогоды.





Наталия Осипова исполнительный директор Альянса туристических агентств Скидка – это уже на усмотрение туроператора, который формирует туры. Но нужно понимать, что Краснодарский край и Крым уже были проданы вперед – до конца августа и на сентябрь уже люди все забронировали и оплатили. А что касается новых клиентов, коих очень мало, их скидками не привлечешь: они либо не поедут в дожди на море даже со скидкой, либо поедут по любой цене.

При этом она отмечает, что российские туристы относятся к непогоде оптимистично.

"Я разговаривала с туристами: да, это неудобство, но они это воспринимают как небольшое приключение. Наши туристы уже переживали такое, спокойно возвращались, не было никакой паники и недовольства", – подытожила эксперт.

Ранее к главе Ростуризма Зарине Догузовой обратился Российский союз туриндустрии (РСТ) с просьбой продлить программу кешбэка за туры по РФ.

Представители РСТ попросили ведомство рассмотреть возможность продления периода бронирования до 20 декабря и, помимо этого, разрешить приобретать туры на период с 10 января по 30 апреля 2022 года. По мнению союза, это поспособствует увеличению глубины продаж и загрузки в первом квартале 2022 года.