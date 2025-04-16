АТОР проверит информацию о переселении 300 россиян из отеля в Египте

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) организовала проверку сообщений об экстренном переселении 300 россиян из отеля в египетской Хургаде из-за антисанитарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

Там отметили, что туроператоры находятся на связи с туристами и партнерами принимающей стороны.

По данным СМИ, инцидент произошел в отеле White Valley Palace. По словам туристов, гостиница была не готова к открытию сезона. Свет отключали минимум на 8 часов, с перебоями работал Wi-Fi. Также в номерах не убирались, а в кафетерии было много грязной посуды.

При этом сотрудники White Valley Palace считают, что в отеле все нормально, он продолжает работать.

Ранее россияне пожаловались на испорченный отдых в ОАЭ. У многих появились тошнота, головные боли и горечь во рту из-за мазута в Оманском заливе. В настоящее время в зоне бедствия находятся как минимум четыре отеля.

