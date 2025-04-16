SHOT: более 300 российских туристов переселили из отеля в Египте из-за антисанитарии

Фото: телеграм-канал SHOT

Более 300 россиян экстренно переселили из отеля White Valley Palace в египетской Хугарде в другие гостиницы. Причинами стали антисанитария и отсутствие электричества, сообщает телеграм-канал SHOT.

По словам туристов, отель был не готов к открытию сезона. Свет отключали минимум на 8 часов, с перебоями работал Wi-Fi. Также в номерах не убирались, а в кафетерии было много грязной посуды.

По информации СМИ, после того как россияне написали жалобы своим туроператорам, их экстренно перевезли на автобусах по разным ближайшим отелям.

Однако сотрудники White Valley Palace считают, что в заведении все нормально, оно продолжает работать. На место при этом приехала полиция Хугарды для разбирательств, пишет SHOT.

После переселения в другой отель одна из туристок заметила, что номера в нем более старые и грязные. Также были замечены тараканы, сообщила россиянка "Газете.ру". По ее словам, отель White Valley Palace был гораздо приятнее чем Hawaii, так как в последнем все "ушатанное" и "стремное".

"Я изначально про Hawaii читала, и я сюда не хотела. Грязная посуда в том отеле (White Valley Palace. – Прим. ред.) была, ее приходилось немного очищать. Тараканов я там не видела. А вот в этом отеле (Hawaii. – Прим. ред.), куда нас переселили, уже видели ребята тараканов", – пояснила туристка.

Россиянка отметила, что она будет узнавать у своей компании по поводу компенсации и возможности поменять отель снова.

Ранее российские туристы стали массово жаловаться на испорченный отдых в ОАЭ. У многих появились тошнота, головные боли и горечь во рту из-за мазута в Оманском заливе. В настоящее время в зоне бедствия находятся как минимум 4 отеля.