Япония задумалась об отмене краткосрочных виз для россиян

Правительство Японии задумалось об отмене краткосрочных виз для россиян.
Как сообщает газета Sankei со ссылкой на источники, глава МИД Японии Таро Коно хочет обсудить этот вопрос со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в рамках переговоров в Мюнхене 18 февраля.
Предположительно, гражданам России могут разрешить въезд в Японию без визы на срок до 90 дней. Для этого надо будет заранее зарегистрировать загранпаспорт в консульстве. Схожий визовый режим в Японии сейчас действует для жителей ОАЭ и Индонезии.
По некоторым данным, таким образом японское правительство рассчитывает смягчить позицию Москвы в вопросе заключения мирного договора.
Со времен окончания Второй мировой войны Россия и Япония не могут договориться о заключении мирного договора из-за Курильских островов. Японское правительство считает острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи территорией своей страны. В РФ настроены против передачи земли другому государству.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что не оставит проблему мирного договора с Россией будущим поколениям. Он добавил, что полон решимости поставить точку в этом вопросе вместе с Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что Япония ввела налог в размере одной тысячи иен (около девяти долларов) на выезд из страны для иностранных туристов. Он будет включен в цену обратного билета на самолет или судно наряду с другими сборами. Исключение составят пассажиры частных самолетов, которым придется платить перед вылетом. поступившие средства потратят на развитие инфраструктуры к Олимпиаде, которая в 2020 году пройдет в Токио.
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