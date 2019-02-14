Абэ пересмотрит стратегию мирных переговоров с РФ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пересмотрит стратегию по мирным переговорам с Россией. Об этом сообщает агентство Jiji, ссылаясь на правительственные источники.
Прежде политик собирался выйти к соглашению по мирному договору на встрече с Владимиром Путиным в конце июня на форуме G20, который пройдет в Осаке. Однако после встречи с российским лидером 22 января, он не увидел прогресса в решении территориального спора и понял, это невозможно.
Некий высокопоставленный чиновник отметил, что за несколько месяцев нельзя достичь результата по переговорам, которые не двигались на протяжении долгих лет.
Агентство добавляет, что подтверждением смены стратегии является и высказывание Абэ на парламентских слушаниях, когда он заявил, что не станет ограничивать срок переговоров текущим годом. Эти слова вызвали в Токио сомнения в том, сможет ли политик решить вопрос до конца срока своих полномочий в сентябре 2021 года.
Со времен окончания Второй мировой войны Россия и Япония не могут договориться о заключении мирного договора из-за Курильских островов. Японское правительство считает острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи территорией своей страны. В РФ настроены против передачи земли другому государству.
Ранее Синдзо Абэ заявил, что не оставит проблему мирного договора с Россией будущим поколениям. Он добавил, что полон решимости поставить точку в этом вопросе вместе с Владимиром Путиным.
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