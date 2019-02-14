Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:28

Абэ пересмотрит стратегию мирных переговоров с РФ

политика за рубежом

10:28

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пересмотрит стратегию по мирным переговорам с Россией. Об этом сообщает агентство Jiji, ссылаясь на правительственные источники.

Прежде политик собирался выйти к соглашению по мирному договору на встрече с Владимиром Путиным в конце июня на форуме G20, который пройдет в Осаке. Однако после встречи с российским лидером 22 января, он не увидел прогресса в решении территориального спора и понял, это невозможно.

Некий высокопоставленный чиновник отметил, что за несколько месяцев нельзя достичь результата по переговорам, которые не двигались на протяжении долгих лет.

Агентство добавляет, что подтверждением смены стратегии является и высказывание Абэ на парламентских слушаниях, когда он заявил, что не станет ограничивать срок переговоров текущим годом. Эти слова вызвали в Токио сомнения в том, сможет ли политик решить вопрос до конца срока своих полномочий в сентябре 2021 года.

Со времен окончания Второй мировой войны Россия и Япония не могут договориться о заключении мирного договора из-за Курильских островов. Японское правительство считает острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи территорией своей страны. В РФ настроены против передачи земли другому государству.

Ранее Синдзо Абэ заявил, что не оставит проблему мирного договора с Россией будущим поколениям. Он добавил, что полон решимости поставить точку в этом вопросе вместе с Владимиром Путиным.

политика за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика