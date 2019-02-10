Абэ не собирается оставлять курильский вопрос будущим поколениям

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что проблема мирного договора с Россией не должна лечь на будущие поколения. Выступление политика на съезде ​правящей Либерально-демократической партии страны опубликовано на YouTube.

"Проблема, которую не удается решить уже более 70 лет, не должна перейти к будущим поколениям. Я полон решимости поставить точку в этом вопросе вместе с президентом Владимиром Путиным", – сказал Абэ.

Он добавил, что продолжит активные переговоры по заключению мирного соглашения.

РФ и Япония не могут договориться о заключении мирного договора из-за Курильских островов. Японское правительство считает четыре острова территорией своей страны. Последние переговоры Абэ с Путиным по этому вопросу состоялись в январе текущего года. Стороны договорились продолжать обсуждение на уровне глав МИД государств.