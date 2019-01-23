Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:53

Япония высказалась о сроках заключения мирного договора с Россией

политика

11:53

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Проблему заключения мирного договора между Японией и Россией нельзя решить сразу после нескольких переговоров, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

"Это не такая простая проблема, которую можно решить сразу по итогам нескольких переговоров", – цитирует его ТАСС. В то же время Суга считает, что Владимиру Путину и премьер-министру Синдзо Абэ удалось провести конструктивные переговоры о двусторонних отношениях на встрече 22 января.

Лидеры стран встретились в Москве. Мероприятие подтвердило стремление государств к налаживанию и развитию взаимовыгодных отношений. По словам Путина, наибольшее внимание по традиции уделялось перспективам расширения торгово-инвестиционных связей.

Одной из центральных тем стали также перспективы заключения мирного договора между Россией и Японией. Президент РФ подтвердил стремление Москвы выстраивать переговорный процесс по этой теме на основе советско-японской декларации, подписанной в 1956 году.

Глава государства отметил важность регулярных встреч лидеров двух стран на высшем уровне. Премьер-министр Японии, в свою очередь, подчеркнул, что прошлый год стал поворотным для отношений двух государств.

Эксперт оценил итоги переговоров Путина и Абэ. По его мнению, отношения Москвы и Токио имеют большой потенциал в экономике.

политика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика