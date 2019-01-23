Япония высказалась о сроках заключения мирного договора с Россией

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Проблему заключения мирного договора между Японией и Россией нельзя решить сразу после нескольких переговоров, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

"Это не такая простая проблема, которую можно решить сразу по итогам нескольких переговоров", – цитирует его ТАСС. В то же время Суга считает, что Владимиру Путину и премьер-министру Синдзо Абэ удалось провести конструктивные переговоры о двусторонних отношениях на встрече 22 января.

Лидеры стран встретились в Москве. Мероприятие подтвердило стремление государств к налаживанию и развитию взаимовыгодных отношений. По словам Путина, наибольшее внимание по традиции уделялось перспективам расширения торгово-инвестиционных связей.

Одной из центральных тем стали также перспективы заключения мирного договора между Россией и Японией. Президент РФ подтвердил стремление Москвы выстраивать переговорный процесс по этой теме на основе советско-японской декларации, подписанной в 1956 году.

Глава государства отметил важность регулярных встреч лидеров двух стран на высшем уровне. Премьер-министр Японии, в свою очередь, подчеркнул, что прошлый год стал поворотным для отношений двух государств.

Эксперт оценил итоги переговоров Путина и Абэ. По его мнению, отношения Москвы и Токио имеют большой потенциал в экономике.