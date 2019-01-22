Эксперт оценил итоги переговоров Путина и Абэ

Завкафедры востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов выразил мнение, что акцент в переговорах Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ был сделан на экономике, потому что не было достигнуто прорыва по проблеме мирного договора.
"Стороны, понимая это, сосредоточили внимание на тех областях, которые сделают визит более плодотворным. План – сначала двигать экономику, а потом заключать мирный договор – по-прежнему действует", – сказал Стрельцов в беседе с RT.
Он отметил, что отношения Москвы и Токио имеют большой потенциал в экономике. По его словам, Россия может предложить увеличение поставок энергоносителей и продовольствия, а в Японии есть предприниматели, которые "с энтузиазмом относятся к развитию отношений с Россией".
Ранее в Москве завершились переговоры Путина и Абэ.
По итогам переговоров Путин заявил, что Россия заинтересована в подписании мирного договора с Японией на основе декларации 1956 года. По словам российского лидера, вопросу мирного договора в ходе нынешней встречи стороны уделили немало времени. Путин выразил надежду, что она пойдет на пользу расширению сотрудничества РФ и Японии.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что вопрос о мирном договоре с Японией будут решать при условии "соблюдения национальных интересов двух стран".
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