В АТОР сообщили, когда в РФ из Израиля вернутся организованные туристы

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Все находящиеся в Израиле организованные туристы из России вернутся на родину, по предварительным данным, к 15 октября. Об этом ТАСС рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, в Израиле таких туристов осталось немного.

Ранее пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова подчеркнула, что даты и маршруты эвакуации граждан РФ и СНГ из сектора Газа находятся в состоянии проработки.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

Число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1 537 человек.

Все организованные российские туристы вернутся из Израиля в ближайшие недели – АТОР