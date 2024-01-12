Билет в Айя-Софию для иностранных туристов будет стоить 25 евро

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Иностранным туристам придется заплатить за посещение превращенного в мечеть собора Святой Софии в Стамбуле 25 евро (около 2,5 тысячи рублей), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и туризма Турции.

Вход в мечеть станет платным для иностранных туристов с 15 января, а для граждан Турции останется бесплатным.

По словам министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя, решение обосновано рекомендацией ЮНЕСКО, которая попросила разработать план управления посещениями Айя-Софии.

Он отметил, что после ввода новой системы устранятся длинные очереди на входе в здание. Для туристов организуют отдельный вход и выход, и они смогут осмотреть галереи мечети, а также мозаики византийской эпохи. Также посетители смогут воспользоваться аудиогидом на 23 языках.

В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года. Сразу после этого президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.

В 2020 году Госсовет Турции отменил декрет Кемаля Ататюрка 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого Эрдоган подписал указ о превращении Святой Софии из музея в мечеть. С 1985 года собор включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.