Япония может скоро отменить ограничения на въезд в страну

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Правительство Японии рассматривает возможность смягчения ограничений на въезд в страну. Об этом в эфире телеканала "Фудзи" заявил заместитель генерального секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара.

В частности, Токио может отменить суточный лимит на количество въезжающих в страну, запрет на самостоятельный туризм вне рамок пакетных туров, а также ослабить визовый режим.

По словам Кихара, многие туристы хотели бы посетить Японию уже "этой осенью и зимой".

Ранее посол РФ в Токио Михаил Галузин заявил, что решение властей Японии продолжить санкционное давление на Россию является недружественным шагом, снижающим вероятность возвращения отношений двух стран в норму. По его словам, демонтаж связей с Москвой не принесет Японии никаких выгод.

До этого правительство РФ впервые утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, весной этого года. В него вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.