Делегация из РФ прибудет в Анталью для обсуждения вопросов туризма

Российская делегация прибудет в Анталью обсуждать вопросы туризма. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Из России к нам в Анталью прибывает делегация. Будут обсуждаться вопросы, связанные с туризмом", – заявил он.

Ранее стало известно, что Россия продлила ограничения на полеты в Турцию до 21 июня. Это объясняется по-прежнему сложной эпидемиологической ситуацией в этой стране. Полеты были приостановлены 15 апреля.

После этого в Ростуризме рассказали россиянам о различных вариантах замены туров в Турцию. Им посоветовали задуматься об изменении направления поездки или выбрать другие даты для путешествия.