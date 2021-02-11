Египетский курорт Шарм-эш-Шейх обнесли бетонной стеной

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Египетский курортный город Шарм-эш-Шейх обнесли стеной из бетона и металла длиной 36 километров.

Как рассказали ТАСС в ассоциации туристических гидов Египта, это сделано для защиты от криминала и экстремизма перед стартом сезона на Красном море.

Ограждения простираются от въезда в город с юга до самой северной точки. На всем протяжении стены установлены четыре контрольно-пропускных пункта (КПП).

У каждых ворот также расположены полицейские посты для проверки всех въезжающих и выезжающих из города.

Отмечается, что занятые в сфере туризма египтяне не смогут попасть в город без соответствующих разрешений на работу, а других людей не пропустят без документов.

Идея возведения стены появилась несколько лет назад после вооруженного ограбления банка в Шарм-эш-Шейхе. Возведение ограждения началось три года назад.

Ранее стало известно, что Египет готовится открыть "безопасные туристические коридоры" для более быстрого восстановления отрасли путешествий.