Эксперты рассказали, где российские туристы собираются отдохнуть летом 2021 года

В декабре 2020 года в гостиницах Сочи на предстоящий летний сезон было забронировано 45% мест. Такие данные озвучила директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина. Активно раскупаются туры и по другим популярным направлениям. И это на фоне разговоров о том, что 2021 год в плане коронавируса может быть даже сложнее предыдущего. Рассказываем, где россияне собираются отдохнуть будущим летом, в какие города и страны бронировать туры можно уже сейчас и стоит ли с этим торопиться.



Свои – пока в приоритете

Вопросом летнего отдыха многие россияне озаботились уже в прошедшие новогодние праздники. По данным российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, на 10% увеличилось число бронирований среди семей с детьми. Кроме того, на 9% выросла продолжительность проживания и на 18% увеличился средний чек за проживание.

Лидером на рынке по раннему бронированию с учетом отдыха трех человек без завтрака, по информации сервиса, стала Ялта. Курорт занимает 17% от общего числа бронирований. За 11 ночей здесь придется заплатить в районе 40 тысяч рублей.

В топ-5 также попали Евпатория (15% от общего числа бронирований), Сочи (11%), Анапа (10%) и Алушта (9%). Последняя среди представленных направлений самая дорогая. Здесь за 11 ночей туристам придется выложить порядка 41 тысячи рублей.

Еще в ноябре 2020 года Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупреждала, что в летний сезон цены на отечественные отели могут ощутимо вырасти.





представитель АТОР В период высокого спроса рост цен может достичь 25–30%. Наибольшая загрузка отечественных курортов ожидается с 15 июня по 20 августа.

Есть новости и с зарубежных курортов. Например, в популярной у российских туристов Турции уже назвали сроки старта летнего отдыха 2021 года. Министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой выразил надежду, что предстоящий сезон будет лучше, чем предыдущий. Оптимизм связан со стартом в Европе вакцинации от COVID-19.

"Мы стремимся начать туристический сезон 2021 года в апреле", – заявил Эрсой.

О планах вернуть иностранных путешественников к середине 2021 года сообщили и в министерстве туризма Израиля. Достичь этого надеются за счет адаптации к эпохе COVID-19 во всех сферах.

Активно обсуждается и возвращение российских туристов в Хургаду. Популярный египетский курорт остается закрытым с 2015 года после авиакатастрофы чартерного рейса компании "Когалымавиа" из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. По данным местных СМИ, аэропорт Хургады в ближайшее время начнет проверять инспекция по авиационной безопасности из Росавиации. Источники связывают этот шаг с возможной подготовкой к открытию Хургады для прямых чартеров из России.

Пока же в Египет можно добраться только через Каир. Доехать оттуда до курортов Красного моря самостоятельно очень тяжело.

Ранее об открытии чартерных рейсов из Москвы в итальянские Бари, Пизу и Ольбию сообщила авиакомпания S7 Airlines. Перевозка будет доступна только тем пассажирам, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений.



Брать путевки сейчас – правильно?

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова заявила Москве 24, что на сегодняшний день ажиотажа по бронированию летних туров за рубеж на уровне прошлых лет не наблюдается.

"В лучшие времена, когда не было пандемии, уже в феврале у нас начинался этап раннего бронирования, когда люди брали туры и на май, и на июнь, и на июль, и даже иногда на август. Сейчас такой активности лично я не наблюдаю. Люди крайне осторожно планируют свой отдых", – рассказала Осипова.





Наталия Осипова исполнительный директор АТА Планировать свой отпуск на зарубежное направление сейчас нереально. Потому что неизвестно, будет ли оно открыто для наших туристов летом или нет. Думаю, к весне начнут бронировать Турцию, но в последнее время глубина продаж составляет три, максимум четыре недели. А чаще всего от 10 дней до трех недель.

Планирование зарубежных поездок осложняется неопределенностью с порядком получения в новых условиях виз, продолжает собеседница Москвы 24. Кроме того, остается непонятной ситуация с так называемыми ковид-паспортами, которые ряд стран могут потребовать для въезда на свою территорию.

"Мы сейчас готовим письмо от Альянса с просьбой уточнить, какие документы нужно будет сдавать на визу. Понимания по этому вопросу пока нет. Поэтому говорить о раннем бронировании на сегодняшний момент преждевременно. Как только обстановка прояснится, люди начнут планировать свой летний отдых", – считает Осипова.

По ее словам, по внутренним направлениям сегодня бронируются, как правило, те объекты размещения, где туристы останавливаются из года в год.

"У нас всегда в летний период Краснодарский край и Крым на первом месте, а Турция, которую мы считаем конкурентом, только на втором по количеству туристов. Думаю, в этом году люди будут отдыхать в России, но если откроются другие ранее популярные направления для наших туристов, они наверняка туда отправятся", – резюмировала Осипова.

Спрос на выездной туризм в начале 2021 года в целом значительно меньше предыдущих лет, соглашается вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

"Мы фиксируем снижение спроса на выездной туризм на уровне 60%. Во-первых, неизвестно, как будут работать пляжные и культурно-познавательные направления в летний сезон. По сути, кроме Турции и Танзании, они на сегодня закрыты, поэтому объемы продаж значительно снижены, и говорить об их возобновлении можно будет к апрелю", – комментирует ситуацию Барзыкин.





Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии На внутренних направлениях туры активно бронируются начиная с конца предыдущего года и сейчас. Наиболее востребовано Черноморское побережье, как Краснодарский край, так и Крым, туры сюда бронируются достаточно активно. Эти курорты в 2020 году по турпотоку сработали практически на уровне 2019 года, а в какие-то периоды – даже выше на 11%. Мы планируем, что на этих направлениях количество туристов в 2021 году продолжит расти.

Роста цен на популярные внутренние направления сейчас не наблюдается, отметил Барзыкин. Для стимуляции турпотока в 2021 году будет продолжена программа кешбэка, организованная Ростуризмом, по которой путешественники смогут вернуть часть стоимости тура, напомнил эксперт.

В рамках выездного туризма в настоящее время россиянам напрямую доступно более 15 направлений, говорит Барзыкин. Среди них такие страны, как Куба, Мальдивы, ОАЭ и Южная Корея. Еще в 30 странах наших путешественников готовы принять через третьи государства. Поездки в зарубежные страны эксперт рекомендует планировать только через туроператоров и воздержаться от самостоятельного туризма за границу в связи с экономическими и эпидемиологическими рисками.