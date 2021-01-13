Названы самые популярные маршруты по России в новогодние праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip назвал самые популярные маршруты россиян в новогодние праздники, пишет RT.

Авиасообщением во время каникул граждане чаще всего отправлялись в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Также популярными направлениями для полетов стали Краснодар, Симферополь, Махачкала, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону.

В новогодние праздники билет на самолет по России в среднем можно было приобрести за 5,8 тысячи рублей, что на 13% ниже прошлогодней стоимости.

Москва стала и самым распространенным железнодорожным направлением. Также в числе популярных Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород и Тюмень. На новогодние каникулы средняя стоимость билетов на поезд составила 2,4 тысячи рублей.

Ранее аналитики назвали авиа- и железнодорожные маршруты по России, которые будут пользоваться популярностью в январе.