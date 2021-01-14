В ВОЗ предупредили о более тяжелом втором годе пандемии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Второй год пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 может стать тяжелее для человечества, чем предыдущий. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
"Мы вступаем во второй год (пандемии. – Прим. Ред), и он может оказаться даже более трудным, учитывая динамику распространения", – пояснил эксперт.
Согласно заявлению организации, заболеваемость вновь достигла пика. Об этом говорят сведения статистики, поступившие в ВОЗ.
Как передает ТАСС, за последнюю неделю в мире было выявлено порядка 5 миллионов новых случаев COVID-19. При этом свыше 85 тысяч человек скончались от инфекции.
Более половины всех заболевших пришлось на Северную и Южную Америку. При этом свыше трети инфицированных выявили в Европе. Рост числа заболевших также отмечается в Западно-Тихоокеанском регионе, Африке и Восточном Средиземноморье.
По словам Райана, в Северном полушарии установился пандемический "идеальный шторм". Причиной повышения заболеваемости стало усиление передачи инфекции, в частности, из-за скопления людей внутри помещений в холодное время года.
Помимо этого, в нескольких странах выявлены новые штаммы коронавируса, что также способствует росту заболеваемости.
Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове выразила мнение, что после праздников эпидситуация в некоторых странах ухудшится.
"Хорошая новость состоит в том, что сейчас у нас есть много инструментов, которые могут помочь установить контроль над передачей (вируса. – Прим. Ред.)", – подытожила специалист.
Ранее ученые нашли фактор, определяющий тяжесть течения коронавируса. Сообщалось, что белок MDA-5 является преобладающим сенсором, которые определяет иммунный ответ на инфекцию.
За последние сутки в России выявили 22 850 новых случаев коронавируса. При этом 3 082 заболевших COVID-19 не имели клинических проявлений болезни.
В Москве за сутки выявили 4 320 случаев COVID-19
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