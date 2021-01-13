В США обеспокоены распространением "коронавируса-мутанта" в стране

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Причиной высоких темпов распространения коронавируса в США может стать особенная местная мутация, сообщает Washington Post со ссылкой на директора американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

"Возможно, у нас есть собственный "мутант", который легче передается", – подчеркнул он.

Фаучи отметил, что специалисты ведут поиски нового штамма COVID-19. Он заявил, что динамика заболеваемости коронавируса похожа на британскую.

Ранее американские ученые составили прогноз развития ситуации с коронавирусом на ближайшие 10 лет. Исследователи подчеркнули, что за это время COVID-19 может перейти в разряд эндемических. Кроме того, иммунитет от коронавируса будет оставаться на всю жизнь, если в детстве он был перенесен в легкой форме.