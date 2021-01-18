В Египте путешественникам предложат "безопасные туристические коридоры"

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Египет готовится открыть "безопасные туристические коридоры" для более быстрого восстановления отрасли путешествий. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров (АТОР).

"Количество иностранных туристов, посетивших Египет, в прошлом году сократилось в 3,75 раза – до 3,5 миллиона человек, причем 65% зарубежных гостей приехало в январе – феврале 2020 года, то есть еще до пандемии. Уровень загрузки египетских отелей снизился до 10–15% от уровня 2019 года", – говорится в сообщении.

По словам посла Египта в Берлине Халеда Галала Абдельхамида, "безопасные туристические коридоры" страна планирует открыть на лето. Он уточнил, что данная схема подразумевает ограничение количества пассажиров на борту самолета, а также проведение диагностических тестов на коронавирус при въезде и выезде из страны.

Министр туризма Халед Аль-Анани, в свою очередь, заявлял, что процесс восстановления сектора туризма страны будет постепенным и начнется в марте – апреле. Основной его задачей станет информирование международных туристических компаний и туристов о безопасности путешествия в Египет во время коронавируса.

Как сообщалось ранее, из-за негативных последствий пандемии коронавируса турсектор Египта каждый месяц теряет порядка 1,5 миллиарда долларов. В связи с этим власти страны приняли решение сделать туристическую визу Египта бесплатной до 30 апреля 2021 года. От оплаты пошлины за визу освободили туристов, прибывающих в провинции Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан.

