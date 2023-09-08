Застрявших в Египте туристов вывезет авиакомпания Azur Air

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания Azur Air вывезет из Египта туристов, которые вынуждены были остаться там после отмены рейсов Red Sea Airlines. Об этом рассказали в "Интуристе".

"Застрявшие в Египте пассажиры авиакомпании Red Sea Airlines будут вывезены в Москву рейсом авиакомпании Azur Air. Вылет рейса ZF 902 из Шарм-эль-Шейха в аэропорт Внуково запланирован на 10:35 9 сентября", – передает "Интерфакс" сообщение туроператора.

В настоящее время готовится список пассажиров. Их планируют вернуть в Россию одним рейсом. Однако если разместить всех в одном самолете не получится, часть туристов отправят следующим рейсом, уточнили представители "Интуриста".

Ранее Росавиация взяла на контроль вылет рейса авиакомпании Red Sea Airlines из Шарм-эль-Шейха в Москву. Авиакомпании дали указания принять все необходимые меры по обеспечению авиапассажиров напитками, едой и предоставить гостиницы.

Из-за неисправности самолета Red Sea Airlines не смогла в течение практически двух суток отправить туристов РФ в Москву. В авиакомпании объяснили это тем, что в парке есть только два воздушных судна. Позже туристы все же вылетели и днем 7 сентября прибыли в Шереметьево.

Однако 8 сентября около 180 пассажиров, которые воспользовались услугами туроператора "Интурист", не смогли вылететь из Египта в Россию в связи с отменой рейса этой же авиакомпании. Red Sea Airlines приостановила полеты в Москву до 17 сентября.



Компания Red Sea Airlines приостановила полеты в Москву с 8 по 17 сентября