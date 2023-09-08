Порядка 180 российских туристов остались в Египте из-за отмены рейса Red Sea Airlines

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Порядка 180 человек, которые воспользовались услугами туроператора "Интурист", не смогли вылететь из Египта в Россию 8 сентября в связи с отменой рейса авиакомпании Red Sea Airlines. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Все туристы будут направлены в отель Coral Sea. Там они отдохнут и продолжат ожидать централизованного вывоза в РФ. В настоящее время на отдыхе в Египте находятся порядка 480 клиентов "Интуриста", уточнили в АТОР. Они должны вылететь рейсами Red Sea Airlines в последующие дни.

По окончании туров им организуют перелет в страну на рейсах других перевозчиков.

"Тем туристам, которые хотят самостоятельно приобрести билеты для вылета из Египта в Россию, или из России в Египет рейсами других авиакомпаний, следует связаться с туроператором для согласования и последующего возмещения этих дополнительных расходов", – заявили в "Интуристе".

В пятницу авиакомпания Red Sea Airlines уведомила Росавиацию о временной приостановке полетов в Москву с 8 по 17 сентября. Перевозчик объяснил данное решение производственной необходимостью. Росавиация для обеспечения перелетов российских путешественников проведет оперативное совещание.

Самолет Red Sea Airlines отправился в египетский Шарм-эль-Шейх после длительной задержки