Греция продлила порядок въезда граждан России до 14 июня

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Власти Греции продлили порядок въезда иностранных граждан, в том числе россиян, до 14 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно совместному межминистерскому решению, российским туристам не придется проходить карантин при въезде в Грецию. Однако въезжающие будут обязаны предоставить сертификат вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном коронавирусе и наличии антител.

Кроме того, в порядок были внесены некоторые изменения. Так, для заболевших иностранцев был снижен срок карантина с 14 до 10 дней, а справка об отсутствии COVID-19 потребуется лишь детям ль шести лет вместо пяти. Также власти Греции признали цифровой сертификат.

Греция открыла границы для туристов с 14 мая. При этом для некоторых стран по-прежнему действуют ограничения. Они не распространяются на граждан государств-членов Европейского Союза и Шенгенского соглашения, а также на постоянных жителей еще 22 стран.

Ранее в Греции вступили в силу новые правила поведения на пляжах. Туристам предписано соблюдать социальную дистанцию, а работников отелей обязали постоянно носить маски. Кроме того, введено требование по снижению громкости музыки, чтобы посетителям баров и кафе не приходилось ее перекрикивать и тем самым разбрызгивать частицы слюны.