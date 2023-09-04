Туроператоры предупредили, что отдых за рубежом зимой подорожает на 10–30%

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Цены на туры за рубежом в зимний период вырастут на 10–30% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителей нескольких крупных туроператоров.

Речь идет о таких популярных направлениях, как Египет, Дубай, Мальдивы, Куба, Таиланд и прочие. Повышение цен на путевки ожидается уже в октябре – ноябре.

Среди причин подорожания отдыха выделяют курс валют, а также повышение цен на перевозку и проживание в гостиницах.

В среднем недельный отдых в Таиланде на двоих, в который входит полный пансион в четырехзвездочном отеле, обойдется от 235 тысяч рублей, в Египте – от 196 тысяч рублей, в ОАЭ – от 160 тысяч рублей, на Мальдивах – от 300 тысяч рублей.

По данным туроператора Fun&Sun, самой большой популярностью у россиян зимой пользуется отдых в Турции – его выбрали 39% туристов. Следом идут ОАЭ и Таиланд, которые предпочли 25 и 12% путешественников соответственно.

Ранее сообщалось, что в Казахстане могут утвердить туристический кешбэк от 5 до 20% за отдых на территории государства для стимулирования развития этой отрасли внутри страны.

До этого стало известно, что сеть Atelika Hotel Group может запустить в России первый отель с безалкогольной системой "все включено". Подобные отели популярны у семей с детьми, мусульман, а также тех, кто хочет избежать соседства с шумными постояльцами.

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