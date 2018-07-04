В Anex Tour не исключили передачу им клиентов "Натали Турс"

Фото: ТАСС/YAY/Galyna Andrushko
В компании Anex Tour не исключили передачу им тех клиентов "Натали Турс", которые сейчас находятся в России и не могут отправиться на отдых по уже приобретенным путевкам. Об этом сообщила заместитель гендиректора Anex Tour Яна Муромова.
По ее словам, 5 июля в рамках наблюдательного совета ассоциации "Турпомощь" обсудят возможность передать клиентов "Натали Турс" другим туроператорам. "Если нас все устроит, мы, естественно, обеспечим отдых", − цитирует Муромову Агентство "Москва". Она пояснила, что это "нормальная практика туротрасли": если происходит коллапс, туроператоры кооперируются и поддерживают друг друга.
В то же время PR-директор Tez Tour Лариса Аханова на вопрос о возможности передачи им клиентов "Натали Турс" отметила, что сперва необходимо дождаться итогов завтрашней встречи.
Ранее президент "Натали Турс" Владимир Воробьев заявил, что с 5 июля клиентам туроператора предложат компенсации в связи с аннулированием всех поездок, запланированных на период с 4 июля по 30 сентября. Компания намерена возобновить продажи путевок с 1 октября.
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