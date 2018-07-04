Клиентам "Натали Турс" предложат компенсации с 5 июля

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В "Натали Турс" заявили, что с 5 июля предложат клиентам компенсации в связи с аннулированием туров, запланированных на период с 4 июля по 30 сентября. Об этом сообщил глава компании Владимир Воробьев.

"Мы работаем над тем, чтобы те туристы, которые попали в данную ситуацию, так или иначе получили компенсацию в полном объеме", − приводит слова Воробьева Агентство "Москва". Президент компании отметил, что пока сложно с точностью сказать, сколько туроператор должен своим клиентам. По его словам, с 5 июля им предложат "разные механизмы получения компенсации, в том числе неденежные". В частности, отметил Воробьев, компенсации можно будет получить в виде отдыха.

Кроме того, президент компании пояснил, что клиенты могут забрать авиабилеты, а затем самостоятельно или через другие турагентства организовать проживание в отелях.

"Мы же совместно с сетями будем давать возможность отдохнуть следующим летом", − добавил Воробьев. По его оценкам, ожидается, что этим предложением воспользуются до 50% туристов.

Ранее в "Натали Турс" сообщили, что вынуждены аннулировать все туры компании, которые были запланированы на период с 4 июля по 30 сентября. Возобновить продажи путевок туроператор планирует с 1 октября. При этом глава "Натали Турс" заявил о готовности продать до 100% своей доли в компании.