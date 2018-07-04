Все путевки "Натали Турс" аннулировали до октября

Фото: ТАСС/Новодережкин Антон

Туроператор "Натали Турс" аннулировал все запланированные туры в период с 4 июля по 30 сентября 2018 года, передает Агентство "Москва".

"По причине неблагоприятного развития ситуации с принимающими партнерами компания ООО "Панорама Тур" не может выполнить обязательства по туристическим поездкам в настоящее время. Туристы с выписанными авиабилетами на регулярных рейсах и оформленными визами смогут воспользоваться услугами по своему усмотрению", – сообщил туроператор.

Информация о сроках выплат компенсаций будет озвучена после совещания с руководителями сетевых объединений компании.

Сейчас операционная деятельность турагентства осуществляется в рабочем режиме.

Ранее путешественники, которые воспользовались услугами туроператора "Натали Турс" столкнулись с проблемами при заселении в отелях Испании, Италии, Турции и Греции. Как оказалось, компания не оплачивала номера туристов, а в некоторых случаях – и авиабилеты.

После серии инцидентов, глава турагентства Владимир Воробьев заявил, что подтвержденные туры клиентов аннулируют, так как компания не в состоянии контролировать ситуацию с партнерами.