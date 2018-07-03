Клиенты "Натали Турс" столкнулись с проблемами при заселении в зарубежные отели

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Клиенты туроператора "Натали Турс" столкнулись с проблемами при размещении в отелях в Испании, Италии, Турции и Греции. Причиной стали задолженности по оплате номеров, в некоторых случаях такая же проблема возникает с авиабилетами и трансферами, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Испанская принимающая компания Viajes Olimpia сообщила партнерам об аннулировании всех заявок на размещение, поступивших от туроператора "Панорама Тур" (бренд "Натали Турс")", – цитирует представителей ассоциации "Интерфакс". Отмечается, что зарубежная компания надеется, что туристы приедут в страну снова, оплатив номера в отелях.

Турецкая принимающая компания Peninsula Tours также заявила, что не примет туристов российского оператора по неоплаченным заявкам. Такие же сообщения поступают из Италии и Греции, где отменяют брони в отелях. Некоторые гостиницы предлагают путешественникам повторно оплатить проживание.

В АТОР отметили, что проблемы у туроператора начались раньше, чем о них узнала публика. Некоторые отели отменили брони еще 15 июня.

Ранее туроператор "Натали Турс" сообщил агентствам об отмене с 30 июня чартерных программ в четыре страны: Испанию, Италию, Грецию и Турцию. По данным компании, рейсы стали нерентабельны. При этом компания обязалась в полной мере обеспечить оплаченные путешественниками перелеты, отказавшись от содействия "Турпомощи".