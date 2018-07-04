Ростуризм взял на контроль ситуацию с "Натали Турс"

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Ростуризм держит ситуацию с "Натали Турс" на контроле, заявили в ведомстве. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава "Натали Турс" Владимир Воробьев заявил, что подтвержденные туры клиентов аннулируют, так как он "не контролирует ситуацию с партнерами".

"Сейчас существует проблема, связанная с тем, что из-за негативной информации мы не можем последние несколько дней осуществлять обязательства перед нашими партнерами, и они веерно отключают "Натали Турс" от обслуживания", – пояснил он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

На 4 июля запланировано оперативное совещание по возникшим проблемам. Сейчас компания вынуждена аннулировать турпоездки, в течение дня станет известно, что делать дальше, уточнил Воробьев.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина рассказала "Интерфаксу", что 3 июля прошла встреча руководства управляющей компании одной из агентских сетей с главой "Натали Турс". Стороны договорились, что в ближайшее время управляющая компания направит туроператору реестр проблемных заявок для получения возвратов.

Воробьев подтвердил желание возместить средства по забронированным турам. Однако он добавил, что сейчас сроки возврата обозначить невозможно. Тюрина отметила, что общее число клиентов туроператора, которые не смогут воспользоваться оплаченными турами в июле, составляет 1,5 тысячи.

С 30 июня "Натали Турс" отменила чартерные программы в четыре страны – Испанию, Италию, Грецию и Турцию. Причиной назвали необходимость снижения издержек от летающих недозагруженными из-за падения спроса чартерных рейсов.