"Натали Турс" планирует возобновить продажи путевок с октября

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Туроператор "Натали Турс" собирается возобновить продажи путевок с 1 октября, заявил президент компании Владимир Воробьев.
Сейчас продажи прекращены, отметил он. "В ближайшую неделю–две мы обсудим с поставщиками туруслуг обновление наших отношений и с теми, с кем не будет рисков для наших туристов, мы будем сотрудничать", – цитирует его Агентство "Москва".
Купивших путевки у "Натали Турс" россиян могут вывезти на отдых другие туроператоры. Воробьев отметил, что компания оперативно взаимодействует с Ростуризмом и ассоциацией "Турпомощь". К работе над проблемой подключились турагентства, помогающие финансово, добавил он.
Некоторые туристы были вынуждены частично оплачивать услуги, им компенсируют затраты. "Мы сейчас с коллегами туроператорами отрабатываем варианты, чтобы они могли воспользовался туруслугами. Завтра с ними будем общаться на совещании "Турпомощи", – рассказал президент компании.
В "Натали Турс" аннулировали все запланированные туры с 4 июля по 30 сентября. Информацию о сроках выплат компенсаций будет озвучат после совещания с руководителями сетевых объединений компании.
Ранее путешественники, воспользовавшиеся услугами туроператора, столкнулись с проблемами при заселении в отелях Испании, Италии, Турции и Греции. Выяснилось, что компания не оплачивала номера туристов, а в некоторых случаях и авиабилеты.
Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев подчеркнул, что в таких ситуациях туроператорам следует платить компенсации в виде штрафов.
"Людям вернут деньги по номиналу, но те моральные издержки, которые понес потенциальный отдыхающий, они намного больше. Человек взял отпуск, отгул, готовился и планировал, и теперь из-за банкротства компании ему просто вернут деньги. В цивилизованном обществе так уже давно не делают", – приводит его слова RT.
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