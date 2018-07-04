Глава "Натали Турс" заявил о готовности продать до 100% своей доли в компании

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Президент "Натали Турс" Владимир Воробьев заявил о готовности продать до 100% своей доли в компании.

"Готов продать до 100% своей доли в компании. 100% никому не нужно − кто-то должен работать", − цитирует Воробьева Агентство "Москва". При этом он подчеркнул, что у руководства туроператора есть надежды "на восстановление нормальных отношений с ключевыми партнерами, а потом уже на восстановление продаж".

Президент компании также отметил, что основными бенефициарами "Натали Турс" выступают он сам и Наталья Воробьева.

Ранее стало известно, что руководство "Натали Турс" аннулировало все туры, запланированные на период с 4 июля по 30 сентября. При этом президент компании пообещал возобновить продажи путевок с 1 октября.