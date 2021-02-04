Продажа авиабилетов в Крым началась из 47 городов России

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Билеты на летние рейсы в Крым из 47 городов России поступили в продажу. Об этом сообщается на сайте международного аэропорта Симферополь.

"Почти за два месяца до старта весенне-летнего периода навигации реализацию билетов на полеты в Крым начали восемь авиакомпаний. Старт выполнения большинства рейсов запланирован на начало курортного сезона", – говорится в заявлении пресс-службы. Как уточнили в сообщении, авиарейсы будут выполняться до сентября – октября этого года.

Коммерческий директор "Международный аэропорт "Симферополь" Сергей Дяйкин добавил, что благодаря широкой маршрутной сети получится обеспечить транспортную доступность полуострова в курортный период.

Ранее говорилось, что Россия с 15 февраля возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Еще с 8 февраля будет увеличено количество регулярных рейсов в Киргизию.