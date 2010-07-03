Туроператоры не отмечают высокого спроса на туры в Чехию

Российские туроператоры не отмечают высокого спроса на путевки в Чехию в текущем году, сообщили Агентству "Москва" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Согласно данным Национального туристического управления Чехии, за первые три месяца нынешнего года Чехию посетила 131 тысяча россиян, что на 8,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
"По мнению большинства экспертов, продажи чешского направления в целом, с учетом регионов, в этом году несколько замедлились по ряду причин. Одна из них – это сокращение объемов прямой перевозки из российских городов. Влияет на спрос в регионах необходимость оформлять чешскую визу и крайне жесткие требования к заявителям в чешских визовых центрах", – рассказали в АТОР.
Ранее сообщалось, что российские туроператоры после отмены рейсов в Чехию готовы предложить клиентам другие варианты путешествия либо обеспечить перелеты другими авиаперевозчиками.
По словам директора ассоциации "Турпомощь" Александра Осауленко, все туроператоры со своими туристами на связи. Паники не наблюдается.
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