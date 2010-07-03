Туроператоры не отмечают высокого спроса на туры в Чехию

Российские туроператоры не отмечают высокого спроса на путевки в Чехию в текущем году, сообщили Агентству "Москва" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно данным Национального туристического управления Чехии, за первые три месяца нынешнего года Чехию посетила 131 тысяча россиян, что на 8,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"По мнению большинства экспертов, продажи чешского направления в целом, с учетом регионов, в этом году несколько замедлились по ряду причин. Одна из них – это сокращение объемов прямой перевозки из российских городов. Влияет на спрос в регионах необходимость оформлять чешскую визу и крайне жесткие требования к заявителям в чешских визовых центрах", – рассказали в АТОР.

Ранее сообщалось, что российские туроператоры после отмены рейсов в Чехию готовы предложить клиентам другие варианты путешествия либо обеспечить перелеты другими авиаперевозчиками.

По словам директора ассоциации "Турпомощь" Александра Осауленко, все туроператоры со своими туристами на связи. Паники не наблюдается.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании "Уральские авиалинии", "Аэрофлот" и "Победа" отменяют рейсы в Чехию.

Авиакомпании уточнили, что всем пассажирам предоставляются необходимые услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Позже стало известно, что компания "Уральские авиалинии" возобновила рейсы из Екатеринбурга в Прагу.